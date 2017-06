Zangers regeren weekend lang in Middelburg

Middelburg VOLkoren is een van de grootste koorzangfestivals van Zuidwest Nederland. In het eerste weekend van juni zijn op 20 locaties tegelijkertijd optredens gepland. Op het Abdijplein en de Markt staat een centraal podium. Alle optredens zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Middelburg maakt zich op voor een feestelijke muzikale drukte, een zangfestijn voor jong en oud. Beide dagen worden afgesloten met een gezamenlijk optreden op het Abdijplein.

Inzet

Het festival is geen wedstrijd, dus mag er wel eens onder de toon gezongen worden. Hier gaat het om inzet. Zangers die zich inspannen om er het beste van te maken en ervoor zorgen dat het publiek geniet van bekende en minder bekende muziek.

Het Zwinkoor uit Cadzand is een van de deelnemers. Het is een 27 leden tellend gemengd koor dat vierstemmig zingt en verschillende stijlen aandurft. ,,Ons koor doet voor de eerste keer mee'', vertellen leden Renée van Vooren en Dianne van Kats. ,,Onze dirigente Zita Gerenday nam al een keer deel met de St. David Minstrels. Ze stimuleerde ons om het ook eens te proberen en we hebben een gevarieerd programma ingestudeerd. We zingen het klassieke Ave Verum van Saint-Saëns, een middeleeuws drinklied. We gaan de wereldtoer op met een Japans liefdeslied, een Zulu-song, een Hongaars feestlied en twee Argentijnse toppers: een romantisch lied en Libertango van Piazzolla. We zijn allemaal enthousiast en we vinden het ook leuk om die dag ook eens andere koren te beluisteren.''

Hoewel ze heel serieus bezig zijn op de repetities en thuis trouw hun eigen partij instuderen, vinden de vrouwen het sociale element van een koor belangrijk. Dianne van Kats: ,,Veel leden zijn al jaren lid en we kennen elkaar dus goed. Als koor organiseren we naast optredens ook sociale evenementen. Om extra geld in het laatje te krijgen, houden we wafelbakacties in Sluis en Cadzand. Zo leer je elkaar ook van een andere kant kennen. Elk jaar sluiten we af met een leuke activiteit voor de leden en partners. We zijn een grote familie die graag zingt: van klassiek tot jazz, van folkmuziek tot tango. We werken met een toffe dirigent en Piet Leenhouts is onze vaste begeleider. We zingen graag, en treden graag op. Met het Zwinkoor kom je nog eens ergens.''

Dirigente Zita Gerenday leidt naast het Zwinkoor de mannenzangvereniging St. David's Minstrels. Dat is opgericht door David Eijnon uit Wales. Vandaar de naam van de beschermheilige uit Wales. Pianist Piet Leenhouts is ook de vaste begeleider van deze mannengroep. Het repertoire van het koor is breed. De Minstrels brengen een programma van spirituals, evergreens, operawerken en volksliederen. Beide koren treden 4 juni op tussen 12.30 en 17.00 uur in de Doopsgezinde- en de Hofpleinkerk. Naast de twee Zeeuws-Vlaamse koren zijn er tien ensembles uit België en verder koren uit Nederlandse provincies met Noord-Brabant(52), Zeeland (42) en Zuid Holland (29) als koplopers. Als het weer goed is, zijn er openluchtoptredens op pleintjes en binnenplaatsen. De meeste uitvoeringen zijn echter in kerken. Op diverse locaties is een overzichtelijk en handzaam festivalprogramma te krijgen.