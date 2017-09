Wordt na de Belle Knoppe de couvertcover een hit?

VLISSINGEN - In een dag een product of dienst verzinnen, ontwikkelen en uitventen. In het 'startup bootcamp' van de HZ University of Applied Sciences en Dok41 in Vlissingen ervaren 320 tweedejaars studenten hoe is het om ondernemer te zijn. Met steun van ondernemers, mentoren en experts leren ze wat er allemaal bij komt kijken om een product naar de markt te brengen.

Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten kan maanden en soms jaren duren. Tweedejaarsstudenten doen die ervaring op in studentenbedrijfjes die tegenwoordig standaard op het lesmenu staan. Een aantal zit dan regelmatig bij Dok41. Met het evenement willen de school en Dok41 ondernemerschap, innovatie én een ondernemende houding bij studenten stimuleren.

Het begint natuurlijk met een goed idee. Het verleden heeft bewezen dat een product van een HZ-studentenbedrijfje zomaar kan aanslaan bij een groot publiek. De Belle Knoppe, een Zeeuwse fietsbel die negen tweedejaarsstudenten van de HZ hadden ontwikkeld, werd een hit. Tienduizenden werden er van verkocht. Het bedrijf bestaat nog steeds. Ook de Beschuitkluis leek een gouden toekomst tegemoet te gaan. Beschuitproducent Bolletje had zelfs interesse, maar hapte uiteindelijk niet toe.

Vrijdag bedenken 41 teams van HZ-studenten een innovatief product. Voor inspiratie en sturing volgen ze vier workshops en houden ze 'pitches' die door deskundigen worden beoordeeld. Zo komen er leuke ideeën langs. ,,Bijvoorbeeld een soort Tindera-app voor stageplaatsen. Al swipend kun je de stageplek zoeken die bij jou past'', knikken Peter van Dijk, de HZ-docent die verantwoordelijk is voor de 'studentcompanys', en Ralph van de Wekke, docent en ondernemer. En dat is best indrukwekkend, omdat je in acht uur tijd een product moet zien te 'verkopen'. ,,Er komt heel veel op ze af in korte termijn. Het is echt een kickstart. Wij denken dat je er veel van leert.''

Ze luisteren ook naar pitch van Devika Gillisse van team Couvertcover. De groep is tot een idee gekomen door allerlei persoonlijke irritaties de revue te laten passeren. Eén daarvan is bestek dat studenten meenemen naar school. ,,Het slingert los in je tas en als je gegeten hebt, heb je vies bestek in je tas. Daarom hebben we nagedacht over een omhulsel dat je om het mes en vork kunt klikken. Zo blijft je bestek en je tas schoon. Ja, er bestaan complete opbergboxen, maar die nemen in je schooltas te veel ruimte in. Een plastic zakje is ook geen oplossing. Daar prikt de vork zo doorheen. En al dat plastic is slecht voor het milieu. We denken aan couverts die je aan elkaar kunt klikken.''

Gillisse zegt dat basisscholieren hun lunchpauze steeds vaker op school doorbrengen. Dat is een doelgroep, maar wellicht ook kantoorpersoneel dat geen geld heeft om elke dag de catering te laten komen. ,,Vies bestek is een reëel probleem. Becijfer hoe groot je doelgroep is. Lever feiten en cijfers in je pitch. Denk ook na over toegevoegde waarde'', adviseren Van Dijk en Van de Wekke. Er is vast een markt voor de couvertkoffer, maar het is geen innovatief concept, zeggen ze. ,,Het lijkt een product voor de Action. Dat moet je dan in China laten maken. We betwijfelen of daar veel aan kan verdienen.'' Misschien moet het team nadenken over duurzaam materiaal en bestek dat je kunt personaliseren, bijvoorbeeld met bepaalde prints of vormen. Met een D3-printer zou dat kunnen. ,,Dan maak je een simpel product bijzonder.''