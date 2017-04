Zeeuwind: windmolens kunnen motor sanering Thermphos zijn

Zeeuwind heeft het plan aangeboden aan grondeigenaar Zeeland Seaports. De coöperatie is niet over één nacht ijs gegaan. Ze heeft vooronderzoek laten verrichten door de Antea Group. Volgens Zeeuwind levert een gespreide plaatsing van windmolens geen enkel bezwaar op. Het botst niet met wet- en regelgeving en legt ook maar een beperkt beslag (0,6 procent) op het 57 hectare grote terrein. Conclusie: de windmolens hinderen bestaande en de komst van nieuwe bedrijven na de sanering niet.

Schone energie

De Zeeuwse windenergiecoöperatie wijst erop dat haar plan aansluit bij het rapport van de commissie Balkenende : schone energie voor schone grond. Ook past het naadloos in de Duurzaamheidsambitie 2030 dat onlangs is gesloten door Portiz, de koepel van industriële en logistieke bedrijven in de havens, havenbedrijf Zeeland Seaports, ZMf en de provincie die het convenant volledig ondersteunt. Rode draad is dat economische groei gepaard moet gaan met onder meer duurzame energie en natuurherstel.

Zeeuwind is een vereniging met 2000 leden die sterk betrokken zijn bij de Zeeuwse samenleving. Daarom wil ze meehelpen aan de sanering van het met fosfor, asbest en radioactieve stoffen vervuilde fabrieksterrein. Dat is inmiddels een financiële nachtmerrie geworden. Van Citters Beheer (VCB), de sanerings-bv van grondeigenaar Zeeland Seaports, gaat in zijn nieuwe plan van aanpak uit van 91,5 tot 136,5 miljoen euro. Dat bedrag komt bovenop de beschikbare 41,5 miljoen uit de boedelopbrengst, waarvan al 35 miljoen is uitgegeven. In het slechtste scenario loopt de sanering van fosfor, asbest en radioactieve stoffen op tot 170 miljoen euro.