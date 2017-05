Wie heeft de langste adem in de raad?

Er zit 2.000 jaar politieke ervaring in de dertien Zeeuwse gemeenteraden. Vooral in Reimerswaal is het aantal routiniers opvallend hoog.

In 1986 - het jaar waarin Evert van Benthem zijn tweede Elfstedentocht won, de kerncentrale in Tsjernobyl ontplofte en de Oosterscheldekering werd geopend - schoof Bram van Stee namens de SGP voor het eerst aan in de gemeenteraad van Reimerswaal. Nu, 31 jaar later, is hij nog altijd actief en daarmee het langstzittende raadslid van Zeeland.

Van Stee is een van de vele routiniers in de Zeeuwse gemeenteraden. De in totaal 281 raadsleden zijn samen goed voor 2.000 jaar ervaring in de lokale politiek, leert een inventarisatie van deze krant. Een kwart loopt al meer dan tien jaar mee.

Tien raadsleden zijn zelfs de twintig jaar gepasseerd, al zitten er niet zelden onderbrekingen in hun politieke loopbaan. Arnold Scheppers was zelfs eerder raadslid dan Van Stee - hij kwam in 1982 in de raad van (toen nog) Aardenburg - maar is er ook een aantal jaren tussenuit geweest.

De 45 wethouders hebben, deels ook eerder als raadslid, samen 548 jaar ervaring in de raadzaal. Jon Herselman (Kapelle) en Frank van Driessche (Hulst) spannen de kroon. Zij maken in 2018 - als er weer verkiezingen zijn - de 20 jaar vol. Adrie van der Maas (Noord-Beveland) is het meest doorgewinterd in de politiek: 15 jaar als wethouder en 12 jaar als raadslid.

Reimerswaal

De meeste politieke ervaring is te vinden in Reimerswaal: gemiddeld 13 jaar. Borsele en Hulst vormen, op gepaste afstand, de rest van de top-3. Vlissingen kent de minste oudgedienden.

Op partijniveau steekt de SGP er duidelijk bovenuit. De Zeeuwse raadsleden en wethouders zijn gemiddeld al 10 jaar actief. Ook bij de lokale partijen zit relatief veel ervaring. Mannen lijken het langer uit te houden in de politiek dan vrouwen: gemiddeld ruim 8 jaar ervaring tegenover nog geen 6 jaar. Alleen in Borsele en Goes lopen de vrouwen langer mee dan de mannen. Diana van Damme-Fassaert - sinds 9 jaar wethouder in Hulst en voordien 10 jaar raadslid - is de meest doorknede Zeeuwse politica.

Meest ervaren

Zeeuwse wethouders gelden als de meest ervaren bestuurders van het land, bleek uit onderzoek. Herselman en Van Driessche zijn na Wil Ligtenberg (Loon op Zand) de langstzittende wethouders.