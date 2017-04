Werkloosheid in Veere is landelijk het laagst

Dat blijkt uit cijfers over 2016, die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft bekendgemaakt. Ook de provincie Zeeland in zijn geheel steekt positief af tegen de andere provincies; het werkloosheidspercentage van 4,4 is het laagste van Nederland. De provincie Groningen laat de slechtste cijfers zien, met 7,4 procent werklozen.

De gedeelde derde plaats binnen Zeeland is voor Kapelle en Schouwen-Duiveland, beide met 3,9 procent werklozen. De werkloosheid in de andere gemeenten komt op of boven de 4 procent uit: Sluis 4,0 procent; Tholen 4,2 procent; Reimerswaal en Hulst beide 4,3 procent; Middelburg 4,4 procent; Noord-Beveland 4,5 procent; Goes 4,6 procent; Terneuzen 4,7 procent. Alleen in de gemeente Vlissingen is meer dan 1 op de 20 mensen werkloos; het werkloosheidspercentage bedraagt daar 5,5.