Wens doodziek echtpaar: 'Nog een laatste keer samen naar Vlissingen'

Gezocht: huisgenoot, meervoudige handicap geen bezwaar

9:00 HULST - Delano Sturms (22) woont in een prachtig, compleet aangepast zorgappartement aan het Blaauwe Hofke in Hulst. Hij heeft 24 uur per dag zorg beschikbaar en die persoonlijke aandacht doet de meervoudig gehandicapte 'boef' ontzettend goed. Deze vorm van kleinschalig wonen is duur, maar het appartement is groot. En daarom zoekt moeder Marga een huisgenoot voor Delano, om zo plezier, zorg en kosten te delen.