Welkom, bienvenue, willkommen!

Een lach, een vriendelijk woord: gasten hartelijk welkom heten. Iedereen die in de toeristische sector werkt doet het, het zit in de genen. Bijna altijd in het Nederlands, om daarna moeiteloos over te schakelen op de taal die de gast beter machtig is. Maar wie zijn nou eigenlijk die mensen die in Zeeland de toeristen een warm welkom geven? In de PZC van zaterdag hebben we er een aantal geportretteerd.