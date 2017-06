Welk gebouw is het mooiste van Zeeland?

verkiezingWat is het mooiste gebouw van Zeeland? Wordt het een villa? Of een autogarage? Of een clubgebouw? Of een jachthavenpaviljoen? Of een restaurant annex bierbrouwerij? U mag kiezen!

Twaalf architecten hebben zich voor de verkiezing aangemeld. Wij willen graag van u horen welk project volgens u de publieksprijs moet winnen. In onderstaande stemmodule ziet u in vogelvlucht alle dertien deelnemers. Onder de stemmodule komen ook alle projecten voorbij, en daar vindt u tevens meer informatie.

MultiFunctionele Accommodatie ’t Saamdeel in Kapelle

De ontwerpende partijen kregen de opdracht van de gemeente Kapelle om een MultiFunctionele Accommodatie te ontwerpen voor twee basisscholen, een kinderopvang, een bibliotheek en diverse organisaties met een zorgfunctie. Innovatie en duurzaamheid waren leidend in het ontwerp. Het plan voor dit energieneutraal gebouw is door de ontwerpende partijen in teamverband tot stand gebracht.

Volledig scherm MultiFunctionele Accommodatie ’t Saamdeel. © Thea van den Heuvel

Het kenmerkende Zeeuwse landschap is tot uitdrukking gebracht in een horizontaal geleed gebouw. Het dominante dak met een fors overstek aan de zuidzijde versterkt het horizontale karakter. De vorm en de materialisatie van het dak maken van de MFA een blikvanger in de gemeente Kapelle. De duurzaamheidsambities van de gemeente zijn fraai terug te vinden in het golvende dak met PV-cellen. Dat zet zich in een gebogen vorm om naar de verdiepingsvloer, waardoor de verdieping een duidelijk vormgegeven element is geworden. De verdieping rust op de transparante begane grond wat symbool staat voor het open karakter van de MFA. Zo is een mooie visuele - en functionele relatie vormgegeven van het gebouw met het groen ingerichte buitengebied. De vrolijk gekleurde elementen aan de buitenzijden van de slaapruimten verwijzen naar het jonge kind.

In het ruimtelijke gebouw verbinden vides de vele maatschappelijke functies die in de MFA samenwerken. De daklichten en de tuinpatio op de verdieping brengen daglicht in het hart van het gebouw.

Woning Hofhuis in Westkapelle

Het ontwerp is niet alleen vanwege zijn bijzonder strakke vormgeving en oog voor detail bijzonder, maar ook zeker door het materiaalgebruik. Door de bijzondere gevelbekleding is de woning wereldwijd gepresenteerd in het magazine van Trespa en landelijk in het magazine van Jongeneel. Elk onderdeel van de woning is tot in detail ontworpen, zoals bijvoorbeeld de verdiepte, in het metselwerk terug liggende, hemelwaterafvoeren. De verholen goten rondom zorgen voor de strakke uitstraling. Het interieur, zwembad en tuin is met hetzelfde oog voor detail aangelegd. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in een hardglazen deuren met een fotoprint van de duinen en de zee, waardoor het lijkt alsof je door de zee naar binnenstapt.

Volledig scherm Woning Hofhuis. © Bouwbedrijf Zeeland BV

De Rode Draad in Kindcentrum Aventurijn en Natuur Reliëf in Beweging in samenwerkingsschool De Stroming

'De Rode Draad' is een project bedacht door Elisabeth Hoek en gemaakt door alle leerlingen en leerkrachten van het Kindcentrum de Aventurijn. De 'rode draad' die door het hele schoolgebouw 'slingert', symboliseert en visualiseert het verbinden van ruimtes, mensen, tekeningen en organisaties. Hierdoor wordt er op een andere manier gekeken naar het samenvoegen van verschillende scholen en een kinderopvang in een gebouw voor en met kinderen.

Volledig scherm De Rode Draad.

Volledig scherm De Rode Draad. 150 één-lijntekeningen getekend door kinderen in de leeftijd van 1 t/m 10 jaar, werden door een met latex doordrenkte katoenen, rode draad ‘overgetrokken’ en gedroogd. Deze ‘uitgeharde’ tekeningen werden aan elkaar gelegd en zo door mij op de muren van het gebouw gemonteerd.

'Natuur reliëf in Beweging' is een project bedacht door Elisabeth Hoek en gemaakt door alle 264 leerlingen en hun leerkrachten. Het reliëf, dat hoofdzakelijk op de 23 meter lange vide rand, maar ook op verschillende plekken verspreid door het hele schoolgebouw te zien is, symboliseert en visualiseert het leven, de stroming van het leven (gesymboliseerd door de golven), de natuur, de dieren en planten.

Volledig scherm Natuur in beweging.

Vooral door de golven, die zich door het hele gebouw ‘bewegen’, wordt de samenvoeging van de twee scholen en het GGD die zich nu samen in één gebouw bevinden, verduidelijkt en laat de ware identiteit en de naam van de school zien.

De reliëfs werden van papier maché uit keukenrol en behangerslijm gemaakt.

Jachthavenpaviljoen en jachthaven in Cadzand

Het paviljoen, opgebouwd uit twee krachtige witte platen, biedt plaats aan een grand café- restaurant en onthaalaccommodatie met badkamers en kantoren voor de jachthaven. Een uitgestrekte dunne witte plaat vormt een plateau waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten, een hapje eten, napraten of uitkijken naar de aankomende zeilboten. Een dikke dakplaat overkoepelt het geheel.

Volledig scherm Jachthavenpaviljoen en jachthaven in Cadzand. © IN[AR]CO architects

Volledig scherm Jachthavenpaviljoen en jachthaven in Cadzand. © IN[AR]CO architects Aan de voet van het paviljoen loopt een houten esplanade, als uitloper van het publieke plein, tussen de stenen volumes door naar binnen en via een buitentrap naar de wandeldijk erboven of richting zee voor een prachtig uitzicht.

De pure hedendaagse architectuur geeft oriëntatie en uitstraling aan de jachthaven, tegelijk wordt het gebouw opgenomen in zijn omgeving door de fijne detaillering en eerlijke ruwe materiaalkeuze.

Strandstudio's op de Oesterdam

De studio’s hebben een archetypische vorm van een ‘huisje’. De voorgevel benadrukt met een dikke lijst deze vorm en heeft een invulling van houtenlamellen om het zonlicht te breken op de veranda. De ruime veranda en het vele glas geven panoramisch zicht over het omringde landschap en water. De opzet is zeer compact. Een bijna “Tiny-house”-achtige woning waar alles in zit. De woonkamer staat d.m.v. een vide in open verbinding met de verdieping.

Volledig scherm Strandstudio’s Waterrijk. © Penta Architecten BV

Qua materiaal en kleur sluiten ze aan bij de natuurlijke omgeving en de rest van het vakantiepark. Zo zijn de daken uitgevoerd in zink en de gevels en lamellen voorzien van hout in zand-kleur. Ook bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden met het omliggende landschap. Zo is er gebruik gemaakt van helmgras, duinachtige sfeer en natuurlijke taluds. De erfscheidingen zijn natuurlijk en van kastanje hekken.

Kustlab in project Waterdunen

Het project Kustlaboratorium wordt momenteel aangelegd in het nieuwe natuur-en recreatiegebied Waterdunen, bij Breskens. Het is een proeftuin voor zilte aquacultuur: zeegroenten en schelpdieren gaan hier geteeld worden. Belangrijk gegeven is een harmonieuze landschappelijke inpassing, die goed aansluit bij de natuur in de omgeving. ‘t Hof Waterdunen wordt het centrum van dit Kustlaboratorium, van waaruit ook het natuurbeheer van Waterdunen gaat plaatsvinden.

Volledig scherm Kustlab Waterdunen. © Levien de Putter

Het Kustlab-gebouw is op de plaats gekomen van een vervallen veldschuur. Om de identiteit van de historische hoeve geen geweld aan te doen is gekozen voor dezelfde plek en hetzelfde dakoppervlak. De hellende wanden zijn een referentie aan de kapschuur; verder is het uitzicht op de omgeving leidend geweest bij het ontwerp. Het Kustlabgebouw is geheel uitgevoerd in duurzame en ecologische materialen; de grote hoeveelheid zonnepanelen maken het meer dan energieneutraal.

Seniorenvilla in Domburg

Het uitgangspunt van de villa was een gelijkvloerse, lichte woonomgeving waar verbondenheid centraal staat. De indeling van de villa is gericht op de eventuele verandering van levensloop, zo is de halfopen slaapkamer direct aan de woonkamer geplaatst om ook in de toekomst de bewoners met elkaar en/of bezoekers in contact te laten brengen.

Volledig scherm © Paul de Ruiter Architects

Om optimaal lichtinval te garanderen, zijn de entrees aan de zijkanten geplaatst, waardoor de centrale gang de villa in tweeën splitst. Dit leidt tot privacy voor bezoekers aan de voorzijde van het huis en verminderd verkeerslawaai in de woon- en hoofdslaapkamer aan de achterzijde van het huis. De glazen gevels aan de voor- en achterzijde zorgen voor een transparante leefomgeving, de organisch gevormde glazen gevels buigen binnenwaarts waardoor een terras ontstaat. De houten gevels aan weerszijden leiden tot geborgenheid en verminderen het inzicht in de villa.

Duurzame woning in de wijk Mannee in Goes

Het ontwerp voor de woning is grotendeels ontstaan uit de oriëntatie van de woning op het kavel. Belangrijkste hierin is eigenlijk de oriëntatie van de woning ten opzichte van de zon en het uitzicht vanaf de kavel. Zeker in verband met energiezuinig bouwen is de oriëntatie erg belangrijk.

Volledig scherm Duurzame woning in de wijk Mannee in Goes. © Limit Fotografie

De woning is zo gelegen dat er een maximale hoeveelheid aan privacy ten opzichte van de buurman en de straat wordt gegenereerd. De woning opent zich aan de westgevel die de meeste kozijnen bevat voor uitzicht, openheid, ruimte en licht. De woning lijkt hierdoor aan de voorzijde vrij gesloten, echter door de open westgevel en ruimtelijke open indeling ervaar je de woning van binnen als ruim. De westgevel heeft een accentsteen om de bijzonderheid ervan te benadrukken. Door het verhoogde terras aan de woonkamer/keuken die ook doorloopt naar het water en uitloopt in een watervlonder ontstaan er mooie zitplekken waar men naar keuze kan verblijven.

Fordgarage in Goes

Het ontwerp gaat uit van twee bouwmassa’s, een vrijwel geheel van glas uitgevoerde showroom in wit/glas en een grotendeels gesloten volume voor de werkplaats in antraciet. De ligging van het gebouw is geoptimaliseerd op de omgeving en zon, zodat de glazen gevels zoveel mogelijk zijn georiënteerd op de aanrijroutes in verband met optimale zichtbaarheid.

Volledig scherm Ford-garage Van Putten. © Limit Fotografie

Vanaf het centrale plein aan de voorkant van het gebouw zijn er twee entree waartussen de kantoren zijn gelegen. De hoofdentree is voor de bezoekers van de showroom, de 2e entree is voor bezoekers van de werkplaats. Vanaf de hoofdentree aan de voorzijde van het gebouw loopt een loper dwars door de showroom over in een houten steiger die over het water hangt. Kopers die hun auto komen afhalen kunnen zo over de loper het gebouw lopend binnengaan en per auto verlaten.

Interieurprojecten: gemeentehuis Noord-Beveland, duinvilla Oostkapelle en Schoonheidssalon Yerseke

Doordat de functie van de gemeentehuizen is in de loop der jaren aanzienlijk veranderd. Zo ook die van gemeente ‘Noord-Bevenland’. De receptie/ontvangstruimte voldeed daarom geruime tijd niet meer aan de huidige eisen van open communicatie en arbo-eisen.

Volledig scherm Entreeruimte Gemeentehuis Noord-Beveland. © starvorm bypeterklemann

Er is in het nieuwe ontwerp een boeiende mix tussen vorm en functie ontstaan, waar de baliemedewerkers zittend en op ooghoogte de bezoekers welkom heten. Maar indien er een langer gesprek noodzakelijk is dit aan een lager gedeelte, dat in hoogte instelbaar is, kan dat ook.

Volledig scherm De duinvilla in Oostkapelle. © Buro SALT De duinvilla in Oostkapelle is voor een Duitse familie ontworpen. De bouwkavel in Oostkapelle ligt op een mooie locatie met veel bomen op de kavel en vlak onder de duinen en het strand. Voor het ontwerp zijn een aantal monumentale bomen gespaard gebleven. In de overkapping van de veranda is een boom meegenomen, zo lopen binnen en buiten letterlijk in elkaar over.

Volledig scherm Het exterieur van Beautify Luxeryspa.

Volledig scherm Het interieur van Beautify Luxeryspa. De uitstraling voor het nieuwe concept van Beautify Luxeryspa in Yerseke moest zowel rust als luxe uitstralen. Daarom werd een concept verzonnen waarbij zowel interieur als exterieur leidend zijn voor het gebruik, door onder meer het materiaalgebruik en de uitstraling. Verzorgde natuurlijke materialen als decor of voor het gebruik lopen in elkaar over. Door de gevel een bijzonder toevoeging te geven met een houten lattenframe wat over de gevel lijkt te zijn uitgestrooid, zijn beide oude panden geheel samengevoegd tot een geheel. De materialen en accessoires zijn allemaal uitgezocht voor hun structuur of hun warme uitstraling.

Slot Oostende in Goes

Het unieke aan dit project is de combinatie van restauratie, reconstructie, consolidatie en nieuwbouw, wat het unieke Slot Oostende heeft opgeleverd.

Volledig scherm Het exterieur van Slot Oostende. © Rothuizen Architecten De duidelijke entree met grote ramen waarachter de bieropslagtanks zichtbaar zijn, is een onderdeel van de nieuwbouw. De nieuwbouw is ontworpen vanuit de horecafunctionaliteit en bevindt zich aan de straat- en tuinzijde.

Volledig scherm Het interieur van Slot Oostende. © Rothuizen Architecten

Het meest monumentale deel, de kelder, en de imposante ridderzaal zijn gerestaureerd. Aan de hand van oude voorbeelden zijn de gevel en het dak van de ridderzaal gereconstrueerd. De consolidatie betreft de 19e-eeuwse schuur, waarin de bar en keuken gevestigd zijn.

Clubhuis van hockeyclub GMHC en rugbyclub Tovaal

Rugbyclub Tovaal en hockeyclub GMHC sloegen de handen ineen voor het ontwerp en de bouw van een clubhuis op een nieuwe lokatie op sportpark ’t Schenge in Goes. Inspraak door de omwonenden bepaalde dat de rugby aan de westzijde en de hockey aan de oostzijde zou komen. Centraal daar tussenin, op een terp voor het beste zicht op de velden, kwam het clubhuis.

Volledig scherm Het clubhuis van hockeyclub GMHC en rugbyclub Tovaal.

Eén van de uitgangspunten was dat de middellijn van de hoofdvelden op het midden van de kantine zou uitkomen. Daardoor onstond een L-vormig gebouw. Eenvoud in materiaalkeuze en vormgeving zorgen voor een functioneel, helder en krachtig ontwerp met een industriële, stoere uitstraling, in lijn met de wensen, aard en budget van de verenigingen. Grote glazen puien maken het gebouw transparant en toegankelijk, maar maar nog belangrijker; geven vanuit de kantine een fenominaal uitzicht op de sportvelden.

De grote overstekken op de zonzijden zorgen voor schaduw op de warme dagen en beschutting bij regen, waardoor er altijd binnen én buiten van de wedstrijden genoten kan worden. Ondanks het geringe budget is door middel van kleuren en bijzonder beeldmateriaal bij beide clubs een aantrekkelijk interieur ontstaan, wat ook bij de bezoekende clubs positief is opgevallen.

Villa Blontrok

Aan een polderweg in West-Zeeuws-Vlaanderen is Villa Blontrok gelegen, waar de beleving van licht en landschap vanuit de woning centraal staat. De gevel aan straatzijde biedt privacy voor de bewoners en is optisch verlaagd door middel van een aarden wal. Het lage profiel en het lessenaarsdak zorgen ervoor dat de villa aan straatzijde bescheiden oogt en in het silhouet van de omliggende bebouwing past. Een extra lange baksteen in een donkere aardetint is op onconventionele wijze verwerkt in een voegloze wand.

Volledig scherm Villa Blontrok. © WONKA Architectuur

De donkere straatgevel contrasteert met de lichte, ranke gevel aan de uitzichtzijde, een contrast dat zowel binnen als buiten te beleven is. De open gevel richt zich op het weidse platteland, waar het licht reflecteert in de watergang die aan de tuin grenst. Vanuit alle vertrekken is van een woningbreed uitzicht te genieten; de gekantelde glazen gevels verlenen het traditionele lessenaarsdak dynamiek en luchtigheid. De verjongde dakoverstekken benadrukken niet alleen de rankheid van deze zijde van de villa, maar zijn ook onderdeel van de duurzame energiehuishouding van de woning.

Uitslag

De winnaar wordt op de Dag van de Architectuur, vrijdag 16 juni, bekendgemaakt. Vorig jaar werd strandpaviljoen Ruig bij Cadzand tot publiekswinnaar gekozen. In 2015 kreeg brasserie BLVD in Vlissingen de meeste stemmen.