Watersnoodmuseum laat belang waterveiligheid zien met rondvlucht

videoARNEMUIDEN - Riemen vast, headset op, propellers aan. En hup, de lucht in! Met rondvluchten over de Oosterschelde hoopt het Watersnoodmuseum te laten zien hoe belangrijk waterveiligheid ook vandaag de dag nog is.

Bezoekers van het Watersnoodmuseum kunnen nu ook van ver boven de zeespiegel zien hoe Zeeland met water omgaat. In samenwerking met CessAir heeft het museum een nieuw arrangement gelanceerd: 'Ervaar de Delta op hoog niveau'. Daarmee stappen gasten - na een rondleiding in de caissons van Ouwerkerk - op vliegveld Midden-Zeeland in een propellervliegtuigje voor een rondvlucht over de Oosterschelde.

Belang van waterveiligheid

Projectleider van het museum Kees Knulst hoopt mensen er op deze manier van bewust te maken dat waterveiligheid altijd hoog op de agenda moet blijven staan. ,,Jongere generaties weten steeds minder over de Ramp. Ze hebben geen idee wat er in 1953 is gebeurd en dat de dreiging van het water nog altijd reëel is", zegt hij. ,,Als zij het belang van bijvoorbeeld de stormvloedkering niet inzien, kan dat wel eens gevaarlijk worden."

Hij maakt de vergelijking met het leger. ,,Omdat we jarenlang geen oorlog hebben gehad, is er flink bezuinigd op defensie. En nu we te maken hebben met terroristische dreigingen, hebben we de materialen en mensen niet meer om Nederland te verdedigen", zegt hij. ,,Je moet er niet aan denken dat de kering niet meer wordt onderhouden of wordt weggehaald en dat vervolgens de zeespiegel stijgt."

Zeeuwse Delta beste te zien vanuit de lucht

Knulst benadrukt dat het niet de bedoeling is om de Ramp uit te buiten. Er is volgens hem simpelweg 'geen betere en leukere manier om mensen te laten zien met hoe enorm veel water Zeeland te maken heeft, dan vanuit de lucht'. Dat vindt ook piloot en eigenaar van CessAir Enno Belderok. ,,Het is erg indrukwekkend om het water van de Oosterschelde van bovenaf te zien schuimen en kolken."

Het arrangement (museumtour, rondvlucht en een maaltijd in het restaurant op het vliegveld) kost 83,50 euro per persoon op basis van drie personen. Meer informatie via watersnoodmuseum.nl.

De Route

1. Oosterscheldekering

Het toestel vliegt als eerste over de Oosterscheldekering. Deze is negen kilometer lang en telt 65 pijlers, waar schuiven tussen hangen van 42 meter lang en zo'n zes tot twaalf meter hoog. De schuiven gaan met één druk op de knop dicht bij een voorspelde waterstand van drie meter boven NAP. Omdat de kering normaal gesproken open is, blijft het water in beweging en gaat er geen natuur verloren. Ook is er nog steeds sprake van getijden, waarmee waterturbines stroom opwekken.

2. Schelphoek

De volgende stop is de Schelphoek, een baai die is ontstaan nadat de dijk op 1 februari 1953 doorbrak. Door de werking van eb en vloed ontstond er een stroomgat van 520 meter breed en 38 meter diep. Het grootste van het hele rampgebied. Vanwege de enorme schade is de doorgebroken dijk nooit hersteld. In plaats daarvan is er een ringdijk van vier kilometer aangelegd. Caissons die daarbij zijn gebruikt dienen nu als broedeiland voor vogels.

3. Zeelandbrug

De Zeelandbrug is geen onderdeel van de Deltawerken, maar is in 1965 aangelegd om Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland te verbinden. In afwachting van de Oosterscheldekering die pas twintig jaar later af was.

4. Watersnoodmuseum

Voor het propellervliegtuig Schouwen-Duiveland achter zich laat, doet de piloot eerst nog het Watersnoodmuseum aan. Net als in de Schelphoek was de dijk bij Ouwerkerk in '53 niet bestand tegen de combinatie van een extreem hoge waterstand en een hevige Noordwesterstorm. Het stroomgat in de zeedijk werd pas aan het einde van het jaar afgesloten met vier caissons, waar nu het museum in is gevestigd.

5. Colijnsplaat

Tijdens de Watersnood speelde zich een bijzonder verhaal af in Colijnsplaat. Een losgeslagen vrachtschip kwam door een hoge vloedgolf dwars voor het dijkgat te liggen, waardoor het het dorp behoed voor tegen overstromingen. 'Het Wonder van Colijnsplaat'. Het monument achter de dijk 'Houen jongens!' herinnert aan die nacht, waarin mannen de vloedplanken bij de haven probeerden stutten, terwijl de golven er tegenaan sloegen.

6. Veerse Meer