Waterschap worstelt met reuzenberenklauw

Vanaf 1 november mogen overheden ook op onverharde terreinen geen gif meer gebruiken om onkruiden te bestrijden. Rian de Feijter-de Feijter, dagelijks bestuurder bij het waterschap, maakt zich grote zorgen. ,,Het is nu al een intensief gevecht. Ik hou dan ook mijn hart vast. Als we een plant die zo hard groeit, niet meer chemisch mogen bestrijden, wordt het echt heel lastig. We hopen dat voor de reuzenberenklauw een uitzondering wordt gemaakt."

Scheldestromen is bezig de handen ineen te slaan met andere Zeeuwse overheden en terreinbeheerders om beruchte onkruiden onder de duim te houden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de sterk oprukkende Japanse duizendknoop en de akkerdistel.

Bij het komend maaiseizoen, vanaf begin mei, wordt voor de akkerdistel bovendien een nieuw wapen ingezet: de maaizuigcombinatie. In plaats van het maaisel te laten liggen, wordt dat meteen opgezogen en afgevoerd. ,,De combinatie zetten we in op locaties waar de distel heel hardnekkig is, voornamelijk in Zeeuws-Vlaanderen. Op den duur zal het aantal distels daardoor afnemen."

Het waterschap maait bij gevaarlijke kruispunten, onoverzichtelijke bochten en de bermen. Het werk valt grotendeels samen met het broedseizoen. ,,De verkeersveiligheid staat voor ons bovenaan, maar we doen er ook alles aan om flora en fauna te beschermen", zegt De Feijter.

Er wordt daarom tot maximaal twee meter uit de kant gemaaid. In de praktijk blijken daar heel weinig vogels te broeden. Mochten die er toch zijn, dat wordt er in een straal van vijf meter rond het nest niet gemaaid.