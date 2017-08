Waterschap wil flexibel waterpeil

MIDDELBURG – Waterschap Scheldestromen wil het peil van oppervlaktewater in grote delen van Walcheren flexibeler kunnen bepalen. Dat is volgens dagelijks bestuurder Luc Mangnus en beleidsmedewerkster Monique van Veen beter voor de gebruikers van de grond en beter in de strijd tegen het inklinken van de bodem.

Nu mag het waterschap een marge van tien centimeter aanhouden. De organisatie wil die marge verhogen tot vijftien centimeter. ,,We kunnen dan beter inspelen op langdurige droogtes en veel neerslag”, aldus Mangnus. ,,Als we weten dat er veel regen gaat vallen, kunnen we op voorhand wat extra water spuien. En als we horen dat we te maken krijgen met een langere droge periode, kunnen we meer water vasthouden.”

Peilbesluit

Het nieuwe peilbesluit gaat gelden voor Walcheren. Het gaat om de zogenoemde overgangsgronden, waarbij slechts een betrekkelijk dunne kleilaag op het veen ligt. Die gebieden liggen in een hele ruime cirkel rondom Middelburg.

Overal op Walcheren ligt klei of zand op veen, aldus Mangnus. ,,Die dikte van die bovenste laag varieert echter. Bij de overgangsgronden gaat het om een kleilaag van maximaal een meter. Dat is niet veel. We weten dat het veen nat moet blijven, anders klinkt het in en daalt de bodem. ,,En het herstelt niet meer”, vult Van Veen aan. ,,Als het weg is, is het weg.”

Ruimere marge

Volgens de dagelijks bestuurder wordt momenteel al hier en daar gewerkt met die wat ruimere marge van het peil van het grondoppervlaktewater. Het waterschap heeft dat in het bestaande peilbesluit vastgelegd en wil dat nu op een aantal punten wijzigen.