Waterschap werkt steeds slimmer

Drones die vanaf grote hoogte de dijk inspecteren. Maaisel dat een nieuw leven krijgt in plastic palen. Een radiografisch bestuurbare boot die zelf peilt hoeveel slib er op de bodem ligt. Het zijn maar enkele voorbeelden van vernieuwende projecten waar het waterschap momenteel aan werkt.

Het bestuur dat twee jaar geleden is aangetreden, heeft innovatie meteen hoog op de agenda gezet. ,,Het is ook een noodzakelijke way of life", zegt Gert van Kralingen, lid van het dagelijks bestuur. ,,Je kunt geen bedrijf zijn zonder innovatief denken. Dan ben je een suffe organisatie."

Slimme ideeën

Medewerkers hebben de ruimte gekregen om met slimme ideeën te komen, proefprojecten op te zetten en samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld andere waterschappen, bedrijfsleven, onderwijs en Rijkswaterstaat. ,,Het meest trots ben ik op het juniorenteam. Dat draagt, los van de bestaande orde, op eigen wijze innovatieplannen aan."

Er worden steeds meer resultaten zichtbaar. Zo is de Multiflexmeter ontwikkeld, die als alternatief voor de blauwe peilschaal continu en automatisch bijvoorbeeld het waterpeil meet. Eind dit jaar begint de testfase, op 60 locaties in het land.

Ook wordt nu een dronepeilboot beproefd, die de hoeveelheid bodemslib in beeld brengt, veel sneller en preciezer dan een landmeter kan doen. Verder zijn er bijvoorbeeld prototypes gemaakt van plastic palen waarin maaisel is verwerkt. Die kunnen bijvoorbeeld mogelijk de houten palen in betuiningen vervangen.

Boek

Alle 31 lopende projecten zijn opgenomen in een Innovatieboek, dat donderdag werd gepresenteerd. ,,We willen graag aan de buitenwereld laten zien waar we mee bezig zijn", zegt Van Kralingen. ,,Het waterschap hoort zeker bij de top-5 innovatieve bedrijven van Zeeland. Dat weet helaas nog niemand, dus moeten we dat luid en duidelijk vertellen."