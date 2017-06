Waterdrager: een laatste groet van Omer Gielliet

Het afscheid begint te wennen. Omer Gielliet was de eerste om het aardse leven te relativeren. Hij overleed op 7 mei van dit jaar, een week voor zijn 92ste verjaardag. Priester, beeldhouwer, steun en toeverlaat van vluchtelingen en iedereen die hulp nodig had. Gelokaliseerd in en naast de Sint Barbarakerk in Breskens. Zijn uitstraling was wereldwijd.

Net voor zijn overlijden werkte hij nog aan een laatste boek, 'Waterdrager'. Samen met Ton Bakker, die in 2015 al een monumentale uitgave aan de priester-beeldhouwer had gewijd. Gielliet heeft dat laatste boek niet meer gezien, maar op zijn uitdrukkelijk verzoek werden de drukproeven meegegeven in zijn kist. Daarmee gaf hij er blijk van, dat 'Waterdrager' hem aan het hart ging.

In het boek gaan de houten beelden en de teksten van Gielliet samen op. 'De beste werken, zowel sculpturaal als literair', schrijft samensteller Bakker in het voorwoord. Concreet houdt dat in: foto's van beelden, die in heel Zeeland maar ook in steden als Brugge, Rotterdam en Brussel zijn geplaatst. Daarbij gedichten, zoals: 'Ik zal toch 'n keertje moeten sterven / Dan doe ik mijn oude kleren uit. / Er is iets nieuws begonnen / Zie je dat niet - ' En teksten, zoals: ,,Beeldspraak. Een stom stuk hout. Veelzeggend reeds met zijn brandwonden en gaten en naden en slijk. Je neemt het mee en duizend keer bekijk je het. Tot eindelijk alles verdwijnt en verstilt en je 'houwend en auwend' de dingen vindt, waarvan je het gevoel hebt, dat ze tijdloos zijn en toch bij de tijd, brokstukken van het leven die toch heel het leven doortrekken.''