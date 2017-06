Waarschuwing voor zonkracht 8

poll Delta Ride for the Roses brengt 150.808 euro op

11 juni GOES - Ruim 6000 mensen hebben vrijdag, zaterdag en zondag de Delta Ride for the Roses gefietst. Deelnemers legden 120, 80, 50 of 25 kilometer af. In totaal hebben ze 150.808 euro bij elkaar gefietst voor KWF kankerbestrijding.