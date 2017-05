Vrouw uit Colijnsplaat mishandeld: haar afgeknipt en overgoten met verf

COLIJNSPLAAT - Een 22-jarige man uit Goes is zondag aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn 22-jarige ex-vriendin.

De man zou de vrouw op zaterdag 6 mei in een bestelbus hebben getrokken en vervolgens haar paardenstaart hebben afgeknipt. De auto stond geparkeerd in de Ribbestraat in Colijnsplaat, de woonplaats van het slachtoffer.

Nadat de vrouw wist te ontsnappen, ging de Goesenaar ervan door. Bij het verlaten van het parkeervak raakte hij twee andere geparkeerde auto's. De eigenaren van die wagens zijn bij de politie bekend.

Op vrijdag 12 mei werd de vrouw opnieuw belaagd. Terwijl ze over de J. Antonides van de Goeskade in Goes liep, werd ze met verf overgoten.

De Goesenaar wordt verantwoordelijk gehouden voor beide incidenten. Hij is zondag aangehouden in Vlissingen en zit nog steeds vast voor verder onderzoek. De politie houdt er rekening mee dat wraak één van de motieven is.