Vrouw komt vast te zitten op geopende Sloebrug in Vlissingen

Verstoppertje spelen helpt niet: politie houdt Terneuzenaar aan

17 juni TERNEUZEN - Een 34-jarige Terneuzenaar is vrijdagavond aangehouden nadat hij zich tevergeefs in een kast had proberen te verstoppen voor de politie. Ook twee andere mannen werden aangehouden omdat ze de man hadden verstopt in de woning in de Donze Visserstraat in Terneuzen.