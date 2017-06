Vragen over gratis gebruik sporthal Vlissingen tijdens ramadan

Dag- en nachtritme

Hamzoui benadrukt dat Groene Ster als vereniging volledig los staat van het ramadanvoetbal. ,,Wij hadden dit nooit aangevraagd bij de gemeente. Ik zou het bij voorbaat al kansloos geacht hebben. Maar dit is heel positief. Tijdens de ramadan is het hele dag- en nachtritme verstoord. Na het gebed gaan veel mensen nog een rondje lopen of even voetballen in de kooi. Ik kan me best voorstellen dat je er als omwonende last van hebt dat je die bal steeds tegen die stalen hekken hoort stuiteren." Het nachtvoetbal is bedoeld voor de jeugd van 16 jaar en ouder. Kinderen tot en met veertien jaar hoeven volgens de islam nog niet te vasten en kunnen op normale tijden eten en slapen. Moslims die vasten, mogen tijdens de ramadan - dit jaar van 27 mei tot 24 juni - tussen circa 03.30 uur (zonsopgang) en circa 22.00 uur (zonsondergang) niet eten en drinken. Na de avondmaaltijd is het tijd voor het laatste gebed, om 23.30 uur. Om 00.45 uur stroomt de moskee leeg.

Nachtrust

In een ideale wereld zou dat geruisloos gebeuren, zonder geluiden die de nachtrust van de omwonenden verstoren. De praktijk is weerbarstiger. Groepjes moskeegangers blijven nog wat napraten. En stemmen dragen ver in de stille nacht. Bij hangplekken in het Vlissingse Middengebied verzamelen zich groepjes oudere jeugd. Anderen gaan even een balletje trappen in de voetbalkooi aan de Bloemenlaan. Zeker als er geen reden is om direct naar bed te gaan (zoals werk of school), is de verleiding groot wakker te blijven tot 3 uur 's morgens. Dat is gedurende de ramadan de laatste mogelijkheid om te ontbijten. Vanaf 4 uur is eten en drinken weer verboden.