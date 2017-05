Vrachtwagens mijden tol België niet

VLISSINGEN - Vrachtwagens rijden niet om vanwege de kilometerheffing in België. Want omrijden door Nederland is duurder dan de kortste route door België (inclusief tol). Al is nog niet helemaal duidelijk waarom er meer vrachtwagens door de Westerscheldetunnel rijden.

Rijkswaterstaat trekt die conclusie op basis van onderzoek van TNO. België voerde op 1 april 2016 een kilometerheffing in voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton. Na de invoering verschenen berichten dat vrachtwagens massaal zouden omrijden door Zuid-Nederland om de Belgische tol te vermijden.

Maar dat is niet zo, stelt Rijkswaterstaat nu vast. In het onderzoek is de verkeersintensiteit op hoofd- en omliggende wegen in de periode maart-september 2016 vergeleken met die van het jaar ervoor.

Aanvankelijk leek de tol grote effecten op Zeeland te hebben. Uit eerste cijfers bleek dat op werkdagen maximaal 250 vrachtwagens extra over de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen reden. Nader onderzoek liet zien dat dat komt door werkzaamheden op de Sloeweg (N62).

Vrachtwagens reden daardoor langer door over de snelweg. Het aantal vrachtwagens dat over de A58 rijdt groeit wel. Maar die is met 135 extra vrachtwagens per werkdag 'niet-ongewoon' (+2 tot 4 procent), aldus Rijkswaterstaat.

Wat wel opvalt is dat er veel meer vrachtwagens door de Westerscheldetunnel rijden (+10 procent, ofwel 194 extra vrachtwagens per dag). De oorzaak is onbekend. Het is te kort door de bocht om dat te wijten aan de tolheffing, vindt Rijkswaterstaat.

Want op vier grensovergangen is sprake van minder verkeer en op twee grensovergangen juist meer. De verschillen zijn klein en dus is nader onderzoek (op kenteken) nodig om te zien waar het verkeer precies heen gaat.