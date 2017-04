Vraagtekens provincie bij kosten voor sanering Thermphos

MIDDELBURG - Het dagelijks provinciebestuur laat de financiële ramingen uit het plan van aanpak over de sanering van het Thermphosterrein narekenen. Ook moet er een risicobeheersingsplan komen, voor de provincie besluit hoeveel geld zij steekt in de sanering.

Dinsdag maakte Van Citters Beheer (VCB), de sanerings-bv die is opgericht, bekend dat bovenop de 35 miljoen euro die al is uitgegeven nog tussen de 91,5 en 134,6 miljoen euro nodig is voor het schoonmaken van de voormalige fosforfabriek bij Nieuwdorp.

Berekening valideren

In het woensdagochtend gepubliceerde Statenvoorstel naar aanleiding van het plan van aanpak van VCB schrijft het dagelijks provinciebestuur dat de bandbreedte tussen het verwachte bedrag van 91,5 miljoen euro en het worst case scenario van 134,6 miljoen wel erg groot is en dat maar een 'summiere verklaring' wordt gegeven voor het verschil. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld de financiële ramingen uit het plan van aanpak te laten valideren door een gespecialiseerd bureau.

Er zijn verschillende risico's die de rekening voor de sanering kunnen doen oplopen. Zo is onduidelijk hoeveel asbest zich op het terrein bevindt. Op 1 februari 2018 worden bovendien de wettelijke eisen voor het opruimen van radioactief materiaal aangescherpt. Het ovenhuis van Thermphos bevat in ieder geval 10.000 ton aan licht radio-actief staal. Na 1 februari wordt het aanzienlijk duurder om dat op te ruimen, terwijl niet duidelijk of het materiaal dan al weg is.

Passief veilig

"De kostenramingen zijn weinig gedetailleerd en zijn niet duidelijk te relateren aan de planning", aldus het dagelijks provinciebestuur. Daarom wordt aan de Staten voorgesteld dat er een risicobeheersingsplan moet komen, vóór de provincie besluit nog een cent in de sanering te steken.

Gedeputeerde Staten benadrukken dat de rol van de provincie ophoudt als het Thermphosterrein passief veilig is. Dat betekent dat er geen gevaarlijk fosforslik meer mag liggen en geen radioactief materiaal. Uit het plan van aanpak is niet op te maken wanneer die toestand wordt bereikt en wanneer de veiligheidsmaatregelen kunnen worden afgeschaald. De provincie kan daarom nog niet inschatten hoeveel geld zij nog kwijt is aan de sanering. Nu wordt al elke maand 700.000 euro betaald aan beheerskosten.

Kostenverdeling

Het provinciebestuur wil duidelijke piketpalen slaan over de kostenverdeling van de sanering. Als het terrein veilig is, moet Zeeland Seaports zijn verantwoordelijkheid nemen voor de verdere schoonmaak en sloop. Als grondeigenaar kan het havenbedrijf na 2020 flink verdienen aan het opnieuw uitgeven van de gunstig gelegen bedrijfsgrond. Die opbrengsten moeten ook in kaart worden gebracht, aldus GS. Overigens verwacht het provinciebestuur dat dit bedrag niet genoeg zal zijn voor de verdere financiering van de schoonmaak, maar dat 'Zeeland Seaports daarbovenop kosten zal moeten dragen'.

De totale sanering gaat de draagkracht van de Zeeuwse partijen te boven. Vandaar dat ook in Den Haag en Brussel zal worden aangeklopt voor financiële steun.