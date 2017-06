Voorzitter VNG: 'Laat 388 gemeenten niet in de steek'

video FNV laat ge­meen­te­be­stuur­ders kleur bekennen

15:29 GOES - Terwijl boven de Zeelandhallen in Goes een vliegtuigje cirkelt met de boodschap 'VNG aan zet, cao voor P-wet' voert de FNV ook actie op de grond. Bezoekers van het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden bij de ingang gevraagd kleur te bekennen. Vinden zij ook dat werknemers die vallen onder de Participatiewet recht hebben op fatsoenlijke afspraken over loon, reiskosten, verlof, ontwikkeling en pensioen?