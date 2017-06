Voorwaardelijke schorsing voor plastisch chirurg

De tuchtmaatregel is opgelegd omdat Van Not een seksuele relatie heeft gehad met een patiënte. Echter, die relatie was al begonnen voordat hij de patiënte behandelde. Desondanks heeft het tuchtcollege Van Not een voorwaardelijke schorsing opgelegd. Want het vindt dat hij van medische behandeling had moeten afzien. Seksueel contact tussen een arts en patiënt is namelijk niet geoorloofd.