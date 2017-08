Voorjaarsvakantie: wintersport moet wijken voor carnaval

Een weekje wintersport in de voorjaarsvakantie is voor veel Zeeuwse gezinnen niet te plannen. Leerlingen van mbo-school Scalda en leerlingen van basisscholen en middelbare scholen boven de Westerschelde hebben in 2018 namelijk in verschillende weken vakantie.

Scalda laat de voorjaarsvakantie aansluiten bij de Zeeuws-Vlaamse scholen: dat betekent vrij in de carnavalsweek, van 12 tot en met 16 februari. ,,Het is een compromis”, zegt Scalda-bestuurder Hendrik-Jan van Arenthals. ,,Scalda heeft vestigingen in de hele provincie. Als de landelijke voorjaarsvakantie niet samenvalt met carnaval, dan hebben we in één van de regio’s een probleem. Daarom gaan we de ene keer mee met de scholen boven de Westerschelde en de andere keer met de scholen in Zeeuws-Vlaanderen.”