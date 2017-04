Vlissingers geschokt door 'opgehangen persoon' in bos

De bezorgde jongeren kwamen met een foto naar het politiebureau, meldt het politieteam Walcheren. Daarop leek het alsof iemand zichzelf had opgehangen aan een boom.

Agenten gingen met de jongeren naar het Ritthemse bos, waar de foto was gemaakt. "Het Ritthemse bos had iets spookachtig. Er was geen straatverlichting aanwezig en als je met de zaklamp scheen zag je de ogen van schapen, die daar liepen, oplichten", schrijft de politie op Facebook.

Een van de jongeren wees de plaats aan waar het slachtoffer zou hangen, aan de overkant van het meertje. "En inderdaad zagen wij daar een gestalte van een persoon. Het leek er daadwerkelijk op dat er iemand zelfmoord had gepleegd."

Toen de agenten dichterbij kwamen, zagen ze dat de 'opgehangen persoon' simpelweg een bord van een soldaat was, dat daar pas geleden was geplaatst. "Omdat er daarna nog meerdere meldingen zijn binnengekomen over het bord, hebben wij het bord verwijderd", aldus de politie.

Het bord is in het bos neergezet door Staatsbosbeheer. Vermoedelijk ter promotie van het Fort Rammekens. De politie zal het bord teruggeven aan Staatsbosbeheer. "Maar met de uitdrukkelijke mededeling het daar niet meer te zetten, want we kregen veel meldingen dat iemand zich daar had verhangen", zegt een politie-woordvoerder.