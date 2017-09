Vlissinger Jan Beckers blijft ijveren voor alle treinkapers

Jan Beckers zorgde vlak voor het proces van twee nabestaanden voor consternatie door op zijn Facebookpagina informatie te zetten over enkele mariniers, die destijds betrokken waren bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt. Hij heeft de informatie over de mariniers maandagmorgen weer verwijderd, na een artikel in De Telegraaf. ,,Ik heb geen zin in honderden reacties van boze mensen die niet precies weten waar het over gaat."

Geëxecuteerd

Dik twee weken terug kondigde Beckers aan het bijltje er bij neer te gooien, omdat er verdeeldheid is ontstaan onder de nabestaanden. Maar hij kan zich toch niet losmaken van de kaping, waarvan hij al jaren onderzoek doet naar de toedracht. Het proces dat maandag begon, is aangespannen door nabestaanden van twee omgekomen treinkapers. Advocate Liesbeth Zegveld denkt te kunnen aantonen dat zij zijn 'geëxecuteerd'.

Beckers stelt dat ook twee andere omgekomen kapers en een overlevende door de mariniers met buitensporig geweld zijn tegemoet getreden. Hij vindt ook dat niet alleen de Staat verantwoordelijk is voor de manier waarop de treinkaping is beëindigd, maar ook de mariniers persoonlijk. ,,Als jij op straat of in een café iemand doodschiet, ben je daar voor verantwoordelijk. In een trein geldt dat net zo goed."

