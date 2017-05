Vissers zijn opgelucht: elektrisch vissen blijft mogelijk

De Nederlandse Vissersbond verwacht geen problemen meer. Het elektrisch vissen zoals Nederlandse vissers dat vooral sinds 2013-2014 bedrijven, heeft positieve effecten op het milieu, zo is bewezen. De zeebodem wordt veel minder omgewoeld. Vissen worden opgeschrikt met stroomstootjes, terwijl dat vroeger met zware wekkerkettingen gebeurde. Er is ook minder trekkracht nodig, wat tot de helft aan brandstof scheelt.

Reddingsboei

Was het elektrisch vissen ofwel de pulsvisserij in Europees verband volledig onmogelijk gemaakt, dan was dat ‘een ramp’ geweest voor Nederlandse vissers. Ze hebben dankzij het elektrisch vissen de laatste jaren weer winst kunnen maken, na een reeks magere jaren. De pulsvisserij is voor veel bedrijven de reddingsboei geweest.

Met name Frankrijk had bij de Europese Commissie aangedrongen op een definitief verbod. Franse vissers zien in de Nederlandse pulsvisserij oneerlijke concurrentie. Ook Britse vissers hebben er veel kritiek op, omdat het elektrisch vissen in hun ogen wel erg effectief is. Nederlandse pulsvissers moeten zich evenwel net zo goed aan visquota houden.