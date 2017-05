Vier Zeeuwse boekverkopers genomineerd

'Zeeuwse zorg niet in gevaar omdat Siemens eigenaar is van ok's'

16:56 GOES - De zorg in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes is niet in gevaar omdat Siemens eigenaar is van de nieuwe operatiekamers. Het bedrijf heeft niets te vertellen over de zorg. Dat het streeft naar winst verandert daar niets aan.