Verzet in Westkapelle was voorbode voor Molukse acties in jaren '70

Prorail vervangt meubilair op Zeeuwse treinstations

17:30 GOES - Prorail vervangt de komende jaren het 'meubilair' op alle Zeeuwse stations. In de toekomst kunnen treinreizigers hun billen neerplanten op comfortabelere bankjes in nieuwe wachtruimtes. Goes is deze zomer als eerste aan de beurt voor een opfrisbeurt. De overige stations volgen in 2018 en 2019.