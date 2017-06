Versterken van dijken is nooit klaar

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen begint dit jaar met het beoordelen van alle dijken en duinen. Zij moeten uiterlijk in 2050 voldoen aan de nieuwe veiligheidsnorm, die sinds 1 januari van kracht is.

Tot nu toe moesten de Zeeuwse dijken bestand zijn tegen weersomstandigheden die zich gemiddeld één keer in de 4000 jaar voordoen. Dat was ongeacht of zich veel of weinig mensen achter die dijk bevinden. De nieuwe norm houdt daar wel rekening mee. Uitgangspunt is dat de kans op verdrinking door overstroming niet groter mag zijn dan 1 op de 100.000 per jaar.

Het waterschap houdt er al langer rekening mee dat 60 tot 100 kilometer dijk (van de in totaal 425 kilometer) daar niet aan voldoet. De kosten om die te versterken kunnen oplopen tot 300 miljoen euro. Scheldestromen moet daarvan zelf 10 procent betalen.

In Zeeland zijn net de omvangrijke projecten Zeeweringen en Zwakke Schakels afgesloten. ,,Je denkt dat je klaar bent, maar voor je het weet zijn er weer nieuwe projecten te doen", zegt Hans van der Sande van het waterschap. ,,Nieuwe kennis en inzichten leggen de lat steeds hoger. Ook de klimaatverandering heeft daar invloed op."

De 60 tot 100 kilometer die het waterschap verwacht te moeten versterken komen boven op de 30 kilometer die nog niet voldoet aan de vorige normen. Het gaat daarbij onder meer om de dijken bij Hansweert en Sint-Annaland.

De huidige toestand van de dijken is voor het eerst nauwkeurig in beeld gebracht. Het ministerie dwingt waterschappen sinds kort dat jaarlijks te doen. Geen probleem, vindt dijkgraaf Toine Poppelaars, omdat dat ook zorgt voor meer structuur in het beheer en onderhoud van de dijken die de afgelopen jaren al zijn aangepakt.

,,Het geeft ons beter inzicht in wat we elk jaar kunnen of moeten doen", zegt de dijkgraaf. ,,Een ander voordeel is dat de rapporten openbaar zijn. Dat verhoogt de transparantie. Iedereen kan nu zien hoe het is gesteld met de veiligheid."