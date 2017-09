Verslag van Hiroshima mon amour: De vroegste ZNF-voorstelling ooit

MIDDELBURG - De voorstelling Hiroshima mon amour op de Speelmansplaten voor de Oesterdam kan alleen bij laag water worden gespeeld. Vandaag was dat op 6.45 's ochtends. Verslaggever Jan van Damme nam de festivalbus vanaf het Damplein in Middelburg. Om 5.15 uur. Een verslag.

8.35 uur: Klaar. Er klinkt even applaus. Maar voor wie? De drie acteurs zijn ver weg op het slik. Ze moeten de waardering vast op afstand zien. Nu gaan we een beetje stijf op weg naar de festivalbus.

8.19 uur: Een zachte brom in verte. Een visser? Strandlopers lichten wit op in het zonlicht als ze opzwermen. Wat een theater.

8.14 uur: De zon geeft nu de toeschouwers schaduwen op de dijk. Het opwarmen vraagt op 1 september toch wel even tijd. Meeuwen hebben het verre speelveld in beslag genomen. Het is toch hun domein. Straks zijn al die mensen weer weg. Nog een dag, dan worden ook de containers op de dijk weggehaald. Daarin werden de geluidsapparatuur, de etalagepoppen en de stoelen worden opgeslagen.

Volledig scherm De zon geeft de toeschouwers schaduwen op de dijk. © Jan van Damme

7.56 uur: Een Vlaamse vrouwenstem in de koptelefoon: ,,Nevers ligt aan de Loire, een onbevaarbare rivier. In Frankrijk bekend vanwege haar mooie licht.''

Een rivier, mooi licht, de Oosterschelde steekt de Loire naar de kroon.

7.48 uur: Een figuurtje op de slikken loopt de opgaande zon tegemoet. Hiroshima komt wel dichtbij. De zon geeft warmte aan de achterkant, aan de voorkant blijft de broes fris. De dekens hebben nut. Jammer voor de twee laatst aangekomen bezoekers, voor hen waren de lichtblauwe fleecedekens net op. Een atomair ballet, zegt de stem in de koptelefoon.

Volledig scherm Een figuurtje op de slikken loopt de opgaande zon tegemoet. © Jan van Damme

7.34 uur: De zon piept nu net over de dijk achter ons. Het speelveld voor ons ligt klaar voor de dag. De wolkenformatie boven de Oosterschelde heeft nog net niet de vorm van een paddestoel.

7.24 uur: Nu even rust. Kijken, luisteren. Hiroshima onder een bloemendeken. De kerncentrales van Doel zorgen voor een eigenzinnige pluim tegen de blauwe lucht. Op het slik liggen poppen. De tractor met aanhanger komt weer voorbij, nu iets rustiger. Aan de einder zwermen strandlopers. 200.000 doden in 9 seconden, zegt de stem in de koptelefoon.

Volledig scherm Zoveel duizend doden in 9 seconden. © Jan van Damme

7.18 uur: Regisseur Koen van Kaam is ook van de partij, in alle vroegte. Met headset. ,,Ik ben er elke dag, bij elke voorstelling, want het is telkens anders.''

Volledig scherm Regisseur Koen van Kaam © Jan van Damme

7.15 uur: We zijn gezeten. Iedereen is bij de kaartcontrole van koptelefoons voorzien. Op de stoelen liggen - heel attent - dekens klaar. Die zijn welkom, de ochtendbries is west, vanaf de Oosterschelde. 'We zien niets', de eerste woorden in de koptelefoon nadat er een explosie klonk. Een tractor met aanhanger raast bovenop de dijk voorbij. Op de weg onderaan de dijk hoor je inderdaad verkeer, een voorbij rijdende auto klinkt als een aanspoelende golf.

Volledig scherm Op de stoelen liggen - heel attent - dekens klaar. Die zijn welkom, de ochtendbries is west, vanaf de Oosterschelde. © Jan van Damme

Volledig scherm Kaartcontrole op de Oesterdam. © Jan van Damme

6.49 uur: Het is al licht, ruim voor de zon opkomt. Festivalgangers wachten bij de ingang van het recreatiepark op het sein voor vertrek naar de speellocatie aan de andere kant van de dam. Ochtendfris. Er is veel verkeer op de Oesterdam. Zou je dat straks horen, tijdens de voorstelling?

Volledig scherm Festivalgangers wachten bij de ingang van het recreatiepark. © Jan van Damme

6.35 uur: Veerle Van Hoestenberghe uit Antwerpen. Gisteren was uitverkocht. Vandaag kon nog. Nieuwsgierig naar de voorstelling, en de locatie. Veertig minuten vanuit Antwerpen, zonder files, dat valt mee.

Volledig scherm Veerle van Hoestenberghe © Jan van Damme

6.14 uur: Waarom mensen op zo'n vroeg tijdstip naar een voorstelling gaan? Voor Greetje en Frits Buijtendijk uit Middelburg is het een bewuste keuze. ,,Het schor in de vroege ochtend'', zegt hij. ,,we hebben vroeger op Bruinisse gewoond, ik was daar huisarts. Dan gingen we vaak 's ochtends zwemmen met de kinderen. Dat had altijd een heel speciale sfeer.''



Hiroshima mon amour was in 1963 de eerste film die hij tijdens zijn studie in Leiden zag. Ze hebben de dvd thuis liggen. Die kijken ze na de voorstelling.

Volledig scherm Greetje en Frits Buijtendijk in de festivalbus op weg naar de Oesterdam. © Jan van Damme

5.59 uur: Op de Oesterdam vormen de windmolens een wenkend welkom in de nachtlucht.

Nog geen spoor van de zon.

5.19 uur: De voorstelling Hiroshima mon amour op de Speelmansplaten voor de Oesterdam kan alleen bij laag water worden gespeeld. Vandaag is dat op 7.45 's ochtends. Verslaggever Jan van Damme nam de festivalbus vanaf het Damplein in Middelburg. Om 5.15 uur.Met tien andere vroege vogels. Het is nog nacht.