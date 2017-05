Verkeersregelaars zijn scheldpartijen en bedreigingen zat

Zoek in het nieuws op de term 'verkeersregelaar' en er komen tientallen resultaten naar boven van aanrijdingen, bedreigingen en mishandelingen. Dit soort incidenten komen net zo goed voor in Zeeland, zegt Jan van de Rijt (67) uit Krimpen aan den IJssel. En hij kan het weten, want de verkeersregelaar helpt al vijftien jaar met veel plezier op de vele festivals en evenementen die 's zomers in Zeeland plaatsvinden.

Enquete poll Verkeersregelaars verdienen respect Eens

Oneens Verkeersregelaars verdienen respect Eens (92%)

Oneens (8%)

,,Ik vind het schitterend werk. Ik maak me nuttig voor de maatschappij en krijg daar veel waardering voor." Maar niet iedereen is blij met de aanwezigheid Van de Rijt en zijn collega's. ,,Sommige mensen raken al geïrriteerd als ze ons zien. 'Heb je er weer één met zo'n hesje', denken ze dan. Ze hebben geen zin om even stil te staan, of om een stuk om te rijden", zegt hij. En die onwil loopt nog wel eens uit de hand.

Rijts collega Gerard Wanders (68) uit Steenbergen werd vorige zomer tijdens de avondvierdaagse in Zierikzee bewust aangereden. ,,De irritaties liepen hoog op, omdat de mevrouw achter het stuur een afspraak had op een locatie die tijdelijk niet te bereiken was. Ik was schijnbaar al de derde verkeersregelaar die haar tegenhield en uit frustratie reed ze tegen me aan", zegt Wanders.

,,Gelukkig blijft het over het algemeen vooral bij incidenten", nuanceert Wanders. Volgens Van de Rijt ontstaan die mede doordat mensen zich niet bewust zijn van de bevoegdheden die verkeersregelaars hebben: ,,Mensen zijn verplicht om onze aanwijzingen op te volgen. Wij staan altijd boven de situatie die op verkeersborden staat aangegeven."