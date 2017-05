Verhoor IJzendijkenaar over Kasteelmoord uitgesteld

streektaal 'Een zwaer beroep…?'

10:09 Zelf dienk ik aoltied, da’k een taemelijk zwaer beroep haod ebbe. Êle daehen de huus het eên en ander biebrienge op een bâsisschôle en dan zeker as je leiding moe geve an ’t geheêl, vond ik nie aoltied even simpel. Natuurlijk is ’t anders zwaer dan wèreke in een hâven, straetemaeker of stucadoor weze..! Mè toch…! En ik wete, dat het nie eenvoudiger horen is mee het mondiger oren van de huus, ouwers en deskundige opvoeders, die van aoles eise van de schôlen!