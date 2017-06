Verhaal Zeeuwse boer op Nederlands Film Festival

'Tulipani' is een sprookjesachtige tragikomedie over een Zeeuwse boer (gespeeld door Gijs Naber) die na de watersnoodramp in 1953 nooit meer natte voeten wil en naar Zuid-Italië fietst. Aan de rand van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit hij uit tot een levende legende.