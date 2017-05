Vergunning voor ophogen Roggenplaat

Dat kost bijna 12,5 miljoen euro. Het meeste geld is beschikbaar, door geld van Rijk, provincie, gemeenten, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en enkele honderden burgers die via een crowdfundingsactie ruim 13.000 euro bijdragen. Van Europa wordt nog anderhalf miljoen euro verwacht.

De ophoging is niet onomstreden. Mosselkwekers hebben hun beste percelen in de buurt van de Roggenplaat en zij vrezen dat het extra zand schade aanbrengt aan hun kweek. Volgens gedeputeerde Carla Schönknecht is er 'veel tijd en energie' in gestopt om dat te voorkomen. In overleg met de mosselkwekers is een uitgebreide risicomonitoring opgezet. Er zal worden gewerkt 'met de hand op de kraan'. Zodra zich problemen lijken voor te doen, wordt de zandsuppletie stopgezet.