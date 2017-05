Verdachte (22) van ammoniakaanval Middelburg opgepakt

'Elke dag geld voor Thermphos is zwarte dag'

19 mei MIDDELBURG - Het is geen automatisme dat de provincie geld blijft stoppen in Thermphos. Alle Statenfracties herhaalden dat vrijdag nog maar eens, toen ze in de commissie bestuur spraken over het voorstel van het dagelijks provinciebestuur om opnieuw de portemonnee te trekken voor de sanering van de failliete fosforfabriek bij Nieuwdorp.