Verbouwen in Zeeland: grote verschillen in prijzen vergunningen

KAPELLE - Een vergunning voor bijvoorbeeld een dakkapel of een serre is in de ene Zeeuwse gemeente veel duurder dan in de andere. In sommige gevallen zijn de kosten zelfs twee keer zo hoog.

Voor een dakkapel of een aanbouw is vaak een omgevingsvergunning nodig. De gemeente brengt daarvoor een bedrag in rekening, de zogeheten leges. De tarieven zijn doorgaans gebaseerd op de bouwsom.

Bij een bouwsom van 45.000 euro kost een omgevingsvergunning in de gemeente Kapelle 1395 euro, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Daarmee is Kapelle in de provincie in die categorie de duurste gemeente. Reimerswaal is de goedkoopste, met 890 euro.

Bij een grootschalige verbouwing, met een bouwsom van 140.000 euro, rekent Kapelle 4340 euro voor een vergunning. Dat is nagenoeg het dubbele van het bedrag dat een inwoner van de gemeente Noord-Beveland dient te voldoen: 2205 euro.

Dakkapel

Opvallend is dat Noord-Beveland bij kleinere bouwkundige ingrepen, zoals een dakkapel, juist de duurste is. Als de bouwsom 10.000 euro bedraagt, komt een omgevingsvergunning er neer op 370 euro. Reimerswaal is het voordeligst, met 182 euro.

Landelijk gezien zitten de Zeeuwse gemeenten aan de goedkope kant. In vrijwel alle gevallen blijven ze onder het gemiddelde. Ook Kapelle is slechts een middenmoter.

De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Een vergunning voor een dakkapel loopt landelijk uiteen van 39 euro in Leiden tot 730 euro in Buren. Een vergunning voor een uitbouw van 45.000 euro is het goedkoopst in Venlo (500 euro) en het duurst in Veenendaal (2906 euro).

Ambtenaren

Gemeenten mogen niet meer vragen dan de kosten die zij maken. Dat de tarieven toch ook in Zeeland zo ver uiteenlopen, is volgens wethouder Jon Herselman van Kapelle lastig te verklaren. ,,Je bent toch afhankelijk van hoe de ambtenaren hun uren verantwoorden. De een doet dat net iets anders dan de ander. Op basis van die gegevens bepalen we onze leges."