Verbod op varend ontgassen, maar (nog) geen boetes

Varend ontgassen betekent dat schepen de ladingdampen uit hun tanks na het lossen de lucht in blazen. Dat is al verboden met benzine. De provinciale verordening verbiedt het nu ook voor benzeen en koolwaterstoffen die meer dan tien procent benzeen bevatten. Eerder stelden Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht een verbod in. Gelderland werkt eraan. Er zijn ontgassingsinstallaties in Moerdijk, Rotterdam en Antwerpen. Maar niet in Zeeland. Hoewel alle partijen in Provinciale Staten voor een verbod op varend ontgassen zijn, vinden ze het niet reëel om nu ook al boetes uit te schrijven.