Veiling van Zeeuwse collectie Japanse zwaarden

MIDDELBURG - ,,Dit is echt uniek", zegt Robin Peters van het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. Dat veilt vrijdag een bijzondere verzameling Japanse zwaarden, in totaal zo'n zestig stuks. De richtprijs is gemiddeld enkele duizenden euro's. Per stuk. In een enkel geval zou een zwaard zelfs boven de 20 mille moeten opbrengen.