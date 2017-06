Veel Zeeuwse zorginstellingen vorig jaar in de min

VLISSINGEN - De meeste Zeeuwse instellingen voor ouderen- en thuiszorg zaten afgelopen jaar in de rode cijfers. Grote uitzondering is WVO Zorg in Vlissingen, dat 2,8 miljoen euro overhield.

De zorgorganisatie met, ook naar verhouding, het grootste tekort was Stichting Ouderenzorg Kanaalzone: 1,5 miljoen euro op een omzet van 14 miljoen euro. De organisatie wil op korte termijn fuseren met Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ).

Ook Zorgstroom (-1,5 miljoen euro), Ter Weel (-1,2 miljoen euro), Warmande (-800.000 euro), Curamus (-790.000 euro, inmiddels gefuseerd met ZorgSaam), Allévo (-450.000 euro), Ouderenzorg Kapelle (-240.000 euro), SVRZ (-220.000 euro) en Ouderenzorg Noord-Beveland (-15.000 euro) zaten vorig jaar in het rood.

Onregelmatigheidstoeslag

De tekorten zijn vooral te wijten aan eenmalige tegenvallers. De belangrijkste is het cao-akkoord, waarin is vastgelegd dat de werkgevers met terugwerkende kracht onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen moeten uitbetalen. Per instelling bedragen de kosten daarvan vaak vele tonnen.

Ook WVO Zorg had daarmee te maken. Desondanks sloot de organisatie 2016 af met een positief saldo van 2,8 miljoen euro. Zij staat daarmee in de - door FNV Zorg & Welzijn samengestelde - top-10 van instellingen in de ouderen- en thuiszorg met de grootste 'winsten' over afgelopen jaar.

Bijzondere omstandigheden

WVO Zorg heeft inmiddels een indrukwekkend eigen vermogen van bijna 57 miljoen euro, waarvan 41 miljoen op bankrekeningen. Het vermogen is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. In 2009 bedroeg dat nog 34 miljoen euro.

,,Het is niet zo dat we slimmer of beter zijn dan anderen", zegt Jan de Graaf, voorzitter van de raad van bestuur. Hij wijst erop dat de organisatie een bedrag per dag en per bewoner krijgt. Een deel daarvan is bestemd voor huisvesting.

,,Wij zitten met de bijzondere omstandigheid dat we drie 'oude' huizen hebben: Scheldehof en Weyevliet in Vlissingen en De Zoute Viever in Oost-Souburg. Die hebben geen boekwaarde meer; ze zijn afgeschreven. Dat betekent dat we alle inkomsten daarvoor overhouden. Wij besteden die niet, want anders kunnen we niet nieuwbouwen."

Nieuwbouw

Er wordt gewerkt aan nieuwe huisvesting op het Scheldeterrein. Ook zijn er plannen voor Oost-Souburg. ,,We hebben het geld hard nodig om dat te kunnen betalen. Op die manier vloeien de voordelen die we nu hebben weer weg."