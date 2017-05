Vechtpartij bij voetbalwedstrijd Bruinisse

Nieuwe eigenaar voor boekhandel De Drvkkery in Middelburg

18:18 MIDDELBURG - Boekhandel De Drvkkery in Middelburg krijgt per 1 september een nieuwe eigenaar. Directeur Jan de Vlieger van uitgeverij Skandalon in Vught neemt dan het bedrijf over van Dick Anbeek en Anja de Groene. De Drvkkery is de grootste boekhandel van Zeeland en is in Middelburg een belangrijk ontmoetings- en activiteitencentrum.