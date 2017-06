Vandaag: erop of eronder voor examenleerlingen

Emily Verhagen (17) uit Middelburg zit vanmiddag nagelbijtend bij haar telefoon. Als ze gebeld wordt, dan betekent het dat ze gezakt is óf een herexamen moet maken. De gymnasiaste van de SSG Nehalennia in Middelburg heeft nog geen idee of ze het eindexamen gehaald heeft. Het wordt heel erg spannend, zegt ze. ,,Het hangt van de normering."