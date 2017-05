Vaker blauwe dan roze muisjes in Zeeland

POLLVEERE - Vorig jaar werden in Zeeland 3459 kinderen geboren. Het aantal jongens en meisjes is lang niet in alle gemeenten gelijk verdeeld. Vooral in Veere en Kapelle kwamen beduidend meer jongens ter wereld. Negen op de tien ouders willen overigens het geslacht al vóór de geboorte weten, zegt echoscopist Marieke Walhout bij Huisartsenpraktijk Spekhorst in Domburg.

Ook Liselotte Bek (28) en Mark Bosgra (31) uit Middelburg waren héél nieuwsgierig: groeit in Liselottes buik een jongen of een meisje? Ze lieten in de vijftiende week van de zwangerschap al een echo maken, om het geslacht van hun kleintje te weten te komen. En: het is een jongen!

Wachten tot de standaard twintig weken-echo, dat vonden ze te lang duren. ,,Je kúnt het eerder te weten komen, dus daar maken we daar graag gebruik van. Die extra echo is ook een mogelijkheid om je kindje nog een keer te zien. In de eerste maanden van de zwangerschap groeit de baby zo hard! Het is een heel speciaal moment. Ik voelde vlinders, toen ik hem zag. Ik was meteen verliefd.”

Blauwe muisjes

Volop blauwe muisjes vorig jaar in Veere. Onder de 215 kinderen die in de gemeente werden geboren, waren maar liefst 125 jongens. Dat komt neer op bijna 6 op de 10 borelingen. Van alle Nederlandse gemeenten met meer dan 200 geboorten was de blauwe factor alleen in Oude IJsselstreek (Gelderland) en Ooststellingwerf (Friesland) nóg hoger.

Hoewel het gaat om een uitschieter, is het hoge jongensgehalte in Veere niet helemaal toeval, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgelopen tien jaar kwamen er binnen de Veerse gemeentegrenzen 1057 jongens bij, tegenover 927 meisjes, ofwel ruim 53 procent jongens.

In geen enkele andere Zeeuwse gemeente is dat aandeel zo hoog. Goes is een goede tweede, met precies 53 procent. Kapelle komt eveneens dicht in de buurt, met ruim 52 procent. Ook daar waren vorig jaar jongensbaby's veruit in de meerderheid: 68, tegenover 52 meisjes.

Fabeltje: snelle zwemmers

De kans op het ontstaan van een mannelijk of vrouwelijk embryo is precies even groot. Wetenschappers ontzenuwden enkele jaren geleden het verhaal dat zaadcellen met het (mannelijke) Y-chromosoom sneller zouden 'zwemmen' dan hun vrouwelijke concurrenten. Toch worden er uiteindelijk (iets) meer jongetjes geboren: in Nederland 51 procent van het aantal baby's. Dat komt doordat tijdens de zwangerschap meer vrouwelijke dan mannelijke embryo's sterven.

Desondanks domineren jongens niet altijd en niet overal de babygolf. Vorig jaar werden in de gemeenten Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen en Vlissingen meer meisjes dan jongens verwelkomd.

Inhaalslag

Per jaar kunnen er echter forse schommelingen zijn. Over de afgelopen tien jaar bekeken winnen op zowel Tholen als op Noord-Beveland de meisjes het van de jongens. Op Noord-Beveland was dat jaren achtereen het geval, maar sinds 2014 is er sprake van een 'inhaalslag' door de jongens.