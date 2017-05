Vaker 60 km/uur in de Zeeuwse polder

MIDDELBURG - Binnen enkele jaren zijn de Zeeuwse plattelandswegen zo ingericht, dat voor iedere weggebruiker meteen duidelijk is hoe hard er mag worden gereden: 60 of 80 kilometer per uur.

Waterschap Scheldestromen bekijkt nauwgezet welke wegen 80 kilometer kunnen blijven en welke naar 60 kilometer moeten. ,,Ik ben zelf de hele provincie rond geweest, heb alle wegen bekeken en met alle wethouders gesproken", zegt dagelijks bestuurder Rian de Feijter.

Veilig

Het waterschap streeft ernaar zo veel mogelijk 80-kilometerwegen te behouden, maar alleen als dat echt veilig is. Dat betekent onder meer dat er een vrijliggend fietspad moet zijn. ,,We kijken heel erg naar de verkeersveiligheid", zegt De Feijter. ,,Daarvoor hebben we ook met opzichters, kantonniers, verkeersdeskundigen en met leden van de algemene vergadering gesproken."

De Feijter geeft daarmee invulling aan de afspraken met de provincie. Die had eerder alle wegen in de provincie al ingedeeld in categorieën. Uitvoering daarvan zou betekenen dat ruim de helft van de 80-kilometerwegen op het platteland naar 60 zou moeten. Na enige discussie is afgesproken dat daarvan kan worden afgeweken, als er goede argumenten zijn.

Enquete poll 60 km/u op polderwegen is nog te hard Eens

Oneens 60 km/u op polderwegen is nog te hard Eens (11%)

Oneens (89%)

Wegen die 80 blijven, moeten ook als zodanig worden ingericht. Dat betekent onder meer een doorgetrokken streep in het midden en onderbroken strepen aan de zijkanten.

Maatregelen

De eerste reeks maatregelen wordt later dit jaar uitgevoerd. Het waterschap wil een snelheidslimiet van 80 kilometer per uur houden op de Bredeweg bij Sirjansland, de Rijksweg bij Anna Jacobapolder, de (Westelijke) Kanaalweg bij Wemeldinge/Vlake, de Savoyaardsweg bij Terneuzen, de Langeweg bij Nieuw- en Sint Joosland en de routes Oostkapelle-Grijpskerke en Oost-Souburg-Middelburg. De belijning van de wegen wordt daarop aangepast. Op sommige plaatsen worden ook grasbetontegels in de berm aangebracht.

Een groot aantal wegen gaat dit jaar van 80 naar 60 kilometer. Het gaat daarbij om de Oud Heiligenweg bij Oosterland, de route Dreischor-Zonnemaire (mits de gemeente daarmee akkoord gaat), de route Kerkwerve-Noordgouwe, de Verseputseweg bij Kerkwerve, de Kloosterweg/Ringdijk bij Scharendijke, de route Den Osse-Scharendijke, de route Sirjansland-Dreischor, de Rijksstraatweg bij Bruinisse, de Kuijerdamseweg bij Ellemeet, de route N653-Den Osse, de Veerdijkseweg/Krokkeweg/Bitterhoekseweg bij Scherpenisse, de Koudekerkseweg bij Biggekerke, de Bathseweg bij Rilland, de Kaaidijk bij Wolphaartsdijk, de route 's-Heerenhoek-Borssele en de Ruiterplaatweg bij Kamperland.