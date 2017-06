Vakantiereus Roompot boekt ruim 9 procent groei

KAMPERLAND - De omzet van Roompot Vakanties is vorig jaar met 9,3 procent gestegen naar 305 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat bedroeg 46 miljoen euro. Daar moet wel onder meer belasting vanaf. Dat heeft de in Kamperland gevestigde grootste vakantieaanbieder van Nederland vandaag bekendgemaakt.

De groei was af te lezen aan het aantal boekingen. Dat steeg met 5 procent van 479.00 naar 502.000. Roompot verwelkomde afgelopen jaar ruim twee miljoen gasten, tezamen goed voor 10,2 miljoen overnachtingen.

Twee derde van de gasten komt uit Nederland, 23 procent uit Duitsland en 10 procent uit België. Het aantal boekingen passeerde vorig jaar voor het eerst in de ruim vijftigjarige geschiedenis van Roompot Vakanties het half miljoen. Ruim 80 procent daarvan gebeurde online via het compleet gemoderniseerde boekingssysteem.

Sneller groeien

De Franse participatiemaatschappij PAI Partners nam Roompot Vakanties in augustus vorig jaar over van Gilde Buy Out Partners, BNP Paribas Fortis en kleinere aandeelhouders zoals voormalig directeur Henk van Koeveringe. Onder de vleugels van het kapitaalkrachtige PAI verwacht Roompot sneller te kunnen groeien.

PAI verschaft onder meer het kapitaal dat algemeen directeur Jurgen van Cutsem nodig acht voor verbetering en vernieuwing van bestaande vakantieparken. Daar was jarenlang weinig geld voor. Van Cutsem zegt dat Roompot de komende jaren verder zal groeien, ook in kwalitatieve zin.

,,Eén van onze grootste ambities is de complete restyling en upgrade van verschillende parken. Daarvoor hebben we meer dan 30 miljoen euro uitgetrokken. Dit betekent een grootscheepse operatie die we gefaseerd onder de naam Roompot Living aan het uitvoeren zijn.” Inmiddels heeft Roompot Vakanties de eerste 450 gerestylede accommodaties opgeleverd. De complete operatie moet binnen vier jaar afgerond zijn.''

Stormloop

Een andere operatie is Roompot Projects, de projectontwikkelingstak die in het najaar van 2016 van start ging. Sinds de aankondiging is er een stormloop ontstaan op het aanbod van nieuwe vakantiewoningen aan de Zeeuwse kust, zegt Roompot. Inmiddels is ruim 70 procent van de vakantiewoningen, beachhouses en lodges in het nieuwste resort Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad in de eerste fase verkocht, aldus het vakantiebedrijf. Om die reden begint binnen enkele weken de verkoop van de volgende fase. Ook van Vakantiepark Zeebad in Breskens is de verkoop van de volgende nieuwbouwfase onlangs in gang gezet.

Roompot is de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland en de nummer twee van Europa. Het wil de strijd aangaan met de nummer één: Pierre et Vacances. Doel is de grootste van Europa te worden. De komende vijf jaar wordt echter vooral in verbetering van parken in de Benelux geïnvesteerd. Daarna volgen andere Europese landen. Aangezien de Nederlandse markt verzadigd is, zal Roompot alleen binnenlands kunnen groeien door andere vakantiebedrijven over te nemen.