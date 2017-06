Vaderdag voor bijna 100.000 Zeeuwen

Volgens het CBS konden op 1 januari van dit jaar 98.312 Zeeuwen zich vader noemen. De meeste wonen in de gemeente Terneuzen (14.359), de minste op Noord-Beveland (1981).

Bijna de helft van de Zeeuwse vaders heeft twee kinderen. Het aantal mannen met één of drie kinderen is vrijwel gelijk: iets minder dan 20.000.

De meest productieve mannen wonen in de gemeente Reimerswaal. Daar heeft één op de tien vaders meer dan vier kinderen. 122 mannen werden zelfs al acht keer of vaker vader. Landelijk is dat aandeel alleen in de gemeenten Urk, Staphorst en Neder-Betuwe nog hoger.

In de gemeente Hulst is het aantal kinderen per vader het laagst: één procent van de vaders heeft meer dan vier kinderen. Slechts drie mannen zitten boven de zeven.

In heel Nederland wonen 6,7 miljoen volwassen mannen. Van hen zijn er ongeveer 4,1 miljoen vader. Rond de 78.000 mannen kunnen dit jaar voor het eerst Vaderdag vieren.

Bijna 2100 Zeeuwse mannen zijn alleenstaande vaders met thuiswonende kinderen. Dat aantal stijgt al jaren gestaag. Tien jaar geleden waren het er nog bijna 500 minder.