'Unieke' stichting om publiek belang Zeeuws netwerkbedrijf te borgen

MIDDELBURG - De provincie en de Zeeuwse gemeenten richten samen met netwerkbedrijf Stedin een Stichting Zeeuwse Publieke Belangen op. De bedoeling is om voor ten minste tien jaar de banen bij het Zeeuwse netwerkbedrijf te behouden en gezamenlijk te overleggen over de overgang naar duurzame energie in Zeeland.

De oprichting van de stichting werd een maand geleden al aangekondigd bij de bekendmaking van de verkoop van de Delta Netwerkgroep (DNWG) aan Stedin. De netwerkgroep, met daarin netwerkbedrijf Enduris, moet uiterlijk 1 juli zijn afgesplitst van de commerciële energieproducent PZEM (voorheen Delta). De aandelen om niet overdoen aan de provincie en de gemeenten (de aandeelhouders van PZEM) kon niet en zelf konden de regionale overheden het geld voor DNWG niet op tafel leggen, mede omdat het Rijk niet garant wilde staan. Daarom is DNWG voor 450 miljoen euro verkocht aan Stedin, de netbeheerder die vooral actief in in Zuid-Holland en Utrecht.

Bij de verkoop is afgesproken dat de banen van de ruim 600 medewerkers van DNWG tot en met 2021 zijn gegarandeerd. De hoofdvestiging blijft in Goes en er wordt zelfs gekeken of activiteiten van Stedin op Goeree-Overflakkee kunnen worden overgedaan aan DNWG.

Via de Zeeuwse Zeeuwse Publieke Belangen houden de provincie en de Zeeuwse gemeenten ook na 2021 een vinger in de pap als het gaat om de Zeeuwse banen van Stedin. De bedoeling is dat de stichting er ook voor zorgt dat andere publieke belangen in Zeeland geborgd blijven, zoals de voorgenomen energietransitie (de overgang naar duurzame energie). Minimaal tien jaar zullen vertegenwoordigers van de Zeeuwse overheden en het netwerkbedrijf zitting nemen in die stichting, die wordt betaald door Stedin. Volgens het dagelijks provinciebestuur gaat het om een 'voor Nederland uniek overlegplatform'.