Twijfels over veiligheid knooppunt Sloeweg

Video Medewerkers Torentijd fietsen voor goede doel

14:56 MIDDELBURG – Goesenaar Tom Nieuwkoop (59) en de Middelburgers Victor Karman (52) en Willem Vader (58) slapen binnenkort één nacht in een cel in de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn. Samen met nog zes andere Zeeuwen. En de dagen daarvoor brengen ze door in PI’s in Leeuwarden, Arnhem en Sittard. Daar slapen ze niet in een cel maar in de gymzaal of in de kantine.