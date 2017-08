Tweederde van de Zeeuwen beweegt voldoende

Dat blijkt uit recent enquête-onderzoek van het CBS, RIVM en de GGD. Van alle 25 GGD-regio's in het land scoren alleen Hollands Noorden (in het noordelijke deel van Noord-Holland) en Twente hoger. De bewoners van Flevoland bewegen het minst (55,5 procent).

Nieuwe beweegnorm

Vijf keer per week matig intensief bewegen is de oude beweegnorm. De Gezondheidsraad presenteerde vorige week de nieuwe norm: wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief bewegen. Daarnaast worden spier- en botversterkende activiteiten, zoals hardlopen en touwtjespringen, aanbevolen.

Intensieve sport

Zeeland telt verhoudingsgewijs ook veel mensen die intensief sporten. Bijna 3 op de 10 inwoners doen zeker drie keer per week aan bijvoorbeeld hardlopen, wielrennen of een teamsport. Twente is in dit geval koploper. Op Flevoland en in Zuid-Limburg wordt het minst vaak intensief gesport.