Twee keer drugsafval gevonden in 2016

Waterschap wil flexibel waterpeil

15:59 MIDDELBURG – Waterschap Scheldestromen wil het peil van oppervlaktewater in grote delen van Walcheren flexibeler kunnen bepalen. Dat is volgens dagelijks bestuurder Luc Mangnus en beleidsmedewerkster Monique van Veen beter voor de gebruikers van de grond en beter in de strijd tegen het inklinken van de bodem.