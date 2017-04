Treinverkeer vanuit Zeeland extra vertraagd

Klanten Delta boos om schrappen Eurosport en Discovery

8:00 MIDDELBURG - Een storm van protest is opgestoken omdat Delta per 5 mei onder meer Discovery Channel en Eurosport uit het basis televisiepakket schrapt. Wielerliefhebbers missen daardoor belangrijke wedstrijden. Dat Fox Sports Eredivisie 1 (inclusief Fox sports go) gratis wordt, kan veel abonnees niets schelen.