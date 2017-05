Transportbedrijven samen op zoek naar chauffeurs

Ontgassen: hamerstuk blijkt ineens heikele kwestie

13:15 MIDDELBURG - Het verbod op het varend ontgassen van giftige stoffen in Zeeland was tot voor kort een hamerstuk. Alle politieke partijen zijn er voor. Toch twijfelt een meerderheid van de Statenfracties nu ineens of het per direct moet worden ingevoerd.